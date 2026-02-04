İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Futbol
    • 04 fevral, 2026
    • 09:01
    Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsi başlayır

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinə bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki matç keçiriləcək.

    Saat 17:00-da "Sumqayıt" "Zirə"ni qəbul edəcək. Qarşılaşma Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutacaq.

    "Sabah" – "Qəbələ" görüşü isə saat 19:30-da start götürəcək. Bu oyun "Bank Respublika Arena"da reallaşacaq. Raundun cavab matçları martın əvvəlində təşkil ediləcək.

    Azərbaycan Kuboku

    1/4 final, ilk oyunlar

    4 fevral

    17:00. "Sumqayıt" – "Zirə"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, Vüqar Həsənli.

    VAR: Kamal Umudlu.

    AVAR: Eyyub İbrahimov.

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    19:30. "Sabah" – "Qəbələ"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Asiman Əzizli, Rəhman İmami, Kamran Əliyev.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Zeynal Zeynalov.

    Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.

    "Bank Respublika Arena"

    Qeyd edək ki, fevralın 5-də 1/4 final mərhələsinin "Şamaxı" – "Qarabağ" və "Turan Tovuz" – "Kəpəz" oyunları keçiriləcək.

