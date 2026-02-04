Əbu-Dabidə İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında geniş tərkibdə görüş keçirilir
Xarici siyasət
- 04 fevral, 2026
- 09:10
Əbu-Dabidə fevralın 4-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilir.
Bu barədə "Report"un Əbu-Dabiyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir.
