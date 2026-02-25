İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Fuat Oktay: Xocalıdakı kimi qətliamları heç vaxt unutmamalıyıq

    Hadisə
    • 25 fevral, 2026
    • 15:14
    Fuat Oktay: Xocalıdakı kimi qətliamları heç vaxt unutmamalıyıq

    Sabah Xocalı faciəsinin növbəti ildönümüdür, bu kimi qətliamları heç vaxt unutmaq olmaz.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici əlaqələr komitəsinin sədri Fuat Oktay Bakıda jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O bildirib ki, vaxtilə türklərə qarşı qətliamlar törədənlərin sonradan dünyada "türklər qətliam törədib" deyə təbliğat aparmaları və bununla bağlı müxtəlif ölkələrin parlamentlərində qərarlar qəbul etdirmələri qəbuledilən hal deyil:

    "Təəssüf ki, bəzi ölkələr, xüsusilə, Fransa bu məsələdə ön sırada yer alıb. Bu da Qərbdə bir çox ölkələrin gördüyü və bizim təəssüf hissi ilə xatırladığımız məsələlərdəndir".

    F.Oktay onu da əlavə edib ki, hazırda Ermənistan daha fərqli mövqe nümayiş etdirir: "Bu isə sevindirici haldır".

    Фуат Октай: Геноциды, подобные Ходжалинскому, не должны быть забыты
    Fuat Oktay: Genocides like Khojaly must not be forgotten

