    Фуат Октай: Геноциды, подобные Ходжалинскому, не должны быть забыты

    Фуат Октай: Геноциды, подобные Ходжалинскому, не должны быть забыты

    Завтра - очередная годовщина Ходжалинского геноцида, и такие страшные события, как массовые убийства, никогда не должны быть забыты.

    Как сообщает Report, такое мнение высказал председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай, отвечая на вопросы журналистов в Баку.

    Он подчеркнул недопустимость того, чтобы совершавшие в прошлом массовые убийства против тюрок, впоследствии распространяли утверждения о том, якобы "тюрки совершили массовые убийства", и добивались принятия соответствующих резолюций в парламентах различных стран.

    Фуат Октай выразил удовлетворение тем, что на данном этапе Армения придерживается иного подхода.

    Fuat Oktay: Xocalıdakı kimi qətliamları heç vaxt unutmamalıyıq
    Fuat Oktay: Genocides like Khojaly must not be forgotten

