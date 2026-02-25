Фуат Октай: Геноциды, подобные Ходжалинскому, не должны быть забыты

Завтра - очередная годовщина Ходжалинского геноцида, и такие страшные события, как массовые убийства, никогда не должны быть забыты.

Как сообщает Report, такое мнение высказал председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай, отвечая на вопросы журналистов в Баку.

Он подчеркнул недопустимость того, чтобы совершавшие в прошлом массовые убийства против тюрок, впоследствии распространяли утверждения о том, якобы "тюрки совершили массовые убийства", и добивались принятия соответствующих резолюций в парламентах различных стран.

Фуат Октай выразил удовлетворение тем, что на данном этапе Армения придерживается иного подхода.