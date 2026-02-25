İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Fuat Oktay: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin bitməsini istəməyən qüvvələr var

    Region
    • 25 fevral, 2026
    • 15:05
    Fuat Oktay: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin bitməsini istəməyən qüvvələr var

    Rusiya-Ukrayna müharibəsinin bitməsini istəməyən qüvvələr də var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisi (TBMM) Xarici əlaqələr komitəsinin sədri Fuat Oktay jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, Türkiyənin bu müharibənin ən qısa zamanda bitməsini arzuladığını vurğulayıb:

    "Müharibə artıq beşinci ilinə qədəm qoyub, regionda hər kəs bu savaşdan yorulub. Biz bu savaşın sona çatmasını arzulasaq da, təəssüf ki, müharibənin bitməsini istəməyən tərəflərin də olduğunu görürük".

    F.Oktay əlavə edib ki, Türkiyə həm ABŞ-nin rəhbərliyi altında aparılan, həm də İstanbul görüşləri çərçivəsində Türkiyənin təşəbbüsü ilə davam edən Rusiya-Ukrayna danışıqlarının israrla davam etdirməyə çalışacaq.

    Rusiya Türkiyə ABŞ Ukrayna müharibə
    Фуат Октай: Регион устал от войны России и Украины
    Fuat Oktay: Region tired of Russia-Ukraine war

