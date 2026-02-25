Фуат Октай: Регион устал от войны России и Украины

Турция выступает за скорейшее прекращение войны между РФ и Украиной, однако некоторые акторы заинтересованы в затягивании боевых действий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай в беседе с журналистами в Баку.

"Анкара выступает за скорейшее прекращение боевых действий. Война уже вступила в пятый год, и весь регион устал от этого противостояния. Мы желаем, чтобы война завершилась, однако, к сожалению, есть и другие акторы, которые не хотят ее окончания", - отметил Фуат Октай.

Октай также подчеркнул, что Турция намерена и далее поддерживать усилия для продвижения переговорного процесса между Киевом и Москвой, будь то в трехстороннем формате при посредничестве Вашингтона, или в Стамбульском – под эгидой Анкары.