    • 25 февраля, 2026
    • 15:38
    Фуат Октай: Регион устал от войны России и Украины

    Турция выступает за скорейшее прекращение войны между РФ и Украиной, однако некоторые акторы заинтересованы в затягивании боевых действий.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай в беседе с журналистами в Баку.

    "Анкара выступает за скорейшее прекращение боевых действий. Война уже вступила в пятый год, и весь регион устал от этого противостояния. Мы желаем, чтобы война завершилась, однако, к сожалению, есть и другие акторы, которые не хотят ее окончания", - отметил Фуат Октай.

    Октай также подчеркнул, что Турция намерена и далее поддерживать усилия для продвижения переговорного процесса между Киевом и Москвой, будь то в трехстороннем формате при посредничестве Вашингтона, или в Стамбульском – под эгидой Анкары.

    Фуат Октай Турция российско-украинская война США
    Fuat Oktay: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin bitməsini istəməyən qüvvələr var

    Лента новостей