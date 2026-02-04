В Абу-Даби проходит встреча в расширенном составе между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
Внешняя политика
- 04 февраля, 2026
- 09:13
В Абу-Даби проходит встреча в расширенном составе между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Об этом сообщает корреспондент Report из Абу-Даби.
