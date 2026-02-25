Norveçli mütəxəssis "Kayserispor"un baş məşqçisi olub
Futbol
- 25 fevral, 2026
- 15:10
Türkiyənin "Kayserispor" komandasının yeni baş məşqçisi bəlli olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Superliqa təmsilçisi məlumat yayıb.
Bu posta norveçli Erlinq Moe gətirilib.
55 yaşlı mütəxəssislə 1,5 illik müqavilə imzalanıb. O, ötən gün istefaya göndərilən Radomir Caloviçi əvəzləyib.
