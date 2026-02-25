İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Norveçli mütəxəssis "Kayserispor"un baş məşqçisi olub

    Futbol
    • 25 fevral, 2026
    • 15:10
    Türkiyənin "Kayserispor" komandasının yeni baş məşqçisi bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Superliqa təmsilçisi məlumat yayıb.

    Bu posta norveçli Erlinq Moe gətirilib.

    55 yaşlı mütəxəssislə 1,5 illik müqavilə imzalanıb. O, ötən gün istefaya göndərilən Radomir Caloviçi əvəzləyib.

    Erlinq Moe Kayserispor Superliqa

