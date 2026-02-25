İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    • 25 fevral, 2026
    • 14:58
    Zelenski Umerovun amerikalı danışıqçılarla görüşünün gündəliyini açıqlayıb

    Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rustem Umerov fevralın 26-da amerikalı danışıqçılar – ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkoff və kürəkəni Cared Kuşnerlə görüş keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin jurnalistlərə açıqlamasına istinadən məlumat yayıb.

    "Birinci məsələ "prosperity package", yəni Ukraynanın bərpa paketidir və təfərrüatlar müzakirə olunacaq. İkinci məsələ – Rusiya ilə olacaq üçtərəfli görüşə hazırlıq görüləcək və bu görüş, bizim fikrimizcə, martın əvvəlində baş tutacaq", - o bildirib.

    Bundan əlavə Zelenski vurğulayıb ki, Umerova əsir mübadiləsinin təfərrüatlarının müzakirəsi ilə bağlı tapşırıq verilib.

