Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Зеленский раскрыл повестку встречи Умерова с американскими переговорщиками

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 14:44
    Зеленский раскрыл повестку встречи Умерова с американскими переговорщиками

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров 26 февраля проведет встречу с американскими переговорщиками спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского журналистам.

    "Первый вопрос - это prosperity package, то есть это пакет восстановления Украины и будут проговаривать детали. Второй вопрос - будут готовиться к трехсторонней встрече, которая будет уже с Россией и она будет, на наш взгляд, в начале марта", - сказано в его заявлении.

    Кроме того, подчеркнул Зеленский, Умеров получил задание по обсуждению деталей обмена (пленными - ред.).

    Владимир Зеленский США переговоры Рустем Умеров Россия Украина российско-украинская война
    Zelenski Umerovun amerikalı danışıqçılarla görüşünün gündəliyini açıqlayıb

    Последние новости

    15:43

    В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    15:38

    Фуат Октай: Регион устал от войны России и Украины

    В регионе
    15:36

    АЖД назначили дополнительные рейсы к праздникам Новруз и Рамазан

    Инфраструктура
    15:34

    В Сумгайыте произошло цепное ДТП с участием пяти автомобилей

    Происшествия
    15:27

    Фуат Октай: Баку приступил к реализации договоренностей с Ереваном до подписания мирного соглашения

    Внешняя политика
    15:22

    Число погибших при атаке ВСУ на химзавод в РФ достигло 7 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:21

    В Чехии пройдет конференция по вопросам экспорта в ЦА и Азербайджан

    Бизнес
    15:15

    В Швейцарии пройдет референдум по изменениям в Конституцию

    Другие страны
    15:12

    В Анкаре увязали нормализацию с Арменией с прогрессом между Баку и Ереваном

    В регионе
    Лента новостей