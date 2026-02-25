Зеленский раскрыл повестку встречи Умерова с американскими переговорщиками

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров 26 февраля проведет встречу с американскими переговорщиками спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского журналистам.

"Первый вопрос - это prosperity package, то есть это пакет восстановления Украины и будут проговаривать детали. Второй вопрос - будут готовиться к трехсторонней встрече, которая будет уже с Россией и она будет, на наш взгляд, в начале марта", - сказано в его заявлении.

Кроме того, подчеркнул Зеленский, Умеров получил задание по обсуждению деталей обмена (пленными - ред.).