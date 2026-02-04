İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.02.2026)

    Maliyyə
    • 04 fevral, 2026
    • 09:03
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,0120 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 2,2055 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0120

    100 Rusiya rublu

    2,2055

    1 Avstraliya dolları

    1,1941

    1 Belarus rublu

    0,5977

    1 Bolqarıstan levi

    -

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1172

    1 Çexiya kronu

    0,0827

    1 Çin yuanı

    0,2450

    1 Danimarka kronu

    0,2694

    1 Gürcü larisi

    0,6319

    1 Honq Konq dolları

    0,2175

    1 Hindistan rupisi

    0,0188

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3318

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1913

    1 İsveçrə frankı

    2,1943

    1 İsrail şekeli

    0,5498

    1 Kanada dolları

    1,2466

    1 Küveyt dinarı

    5,5323

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3393

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5282

    1 Moldova leyi

    0,1004

    1 Norveç kronu

    0,1767

    100 Özbək somu

    0,0139

    100 Pakistan rupisi

    0,6067

    1 Polşa zlotası

    0,4763

    1 Rumıniya leyi

    0,3949

    1 Serbiya dinarı

    0,0171

    1 Sinqapur dolları

    1,3378

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3357

    Türk lirəsi

    0,0391

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0393

    Yapon yeni

    1,0879

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0260

    Qızıl

    8633,9770

    Gümüş

    149,9030

    Platin

    3891,3850

    Palladium

    3043,4250
