    CBA currency exchange rates (04.02.2026)

    Finance
    • 04 February, 2026
    • 09:47
    CBA currency exchange rates (04.02.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.2% to 2.0120 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.6% to 2.2055 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    2.0120

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2055

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1941

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5977

    1 BGN (Bulgarian lev)

    -

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1172

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0827

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2450

    1 DKK (Danish krone)

    0.2694

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6319

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2175

    1 INR (Indian rupee)

    0.0188

    1 GBP (British pound)

    2.3318

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1913

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1943

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5498

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2466

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5323

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3393

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5282

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1004

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1767

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0139

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6067

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4763

    1 RON (Romanian leu)

    0.3949

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0171

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3378

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3357

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0391

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0393

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0879

    1 NZD (New Zealand dollar)

    1.0260

    Gold (1 ounce)

    8,633.9770

    Silver (1 ounce)

    149.9030

    Platinum (1 ounce)

    3,891.3850

    Palladium (1 ounce)

    3,043.4250
    Central Bank currency exchange rates CBA
