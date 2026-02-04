Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2026)
- 04 февраля, 2026
- 09:26
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, до 2,0120 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,6%, до 2,2055 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0120
|
100 российских рублей
|
2,2055
|
1 австралийский доллар
|
1,1941
|
1 белорусский рубль
|
0,5977
|
1 болгарский лев
|
-
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1172
|
1 чешская крона
|
0,0827
|
1 китайский юань
|
0,2450
|
1 датская крона
|
0,2694
|
1 грузинский лари
|
0,6319
|
1 гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 индийская рупия
|
0,0188
|
1 британский фунт
|
2,3318
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1913
|
1 швейцарский франк
|
2,1943
|
1 израильский шекель
|
0,5498
|
1 канадский доллар
|
1,2466
|
1 кувейтский динар
|
5,5323
|
100 казахстанских тенге
|
0,3393
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5282
|
1 молдавский лей
|
0,1004
|
1 норвежская крона
|
0,1767
|
100 узбекских сомов
|
0,0139
|
100 пакистанских рупий
|
0,6067
|
1 польский злотый
|
0,4763
|
1 румынский лей
|
0,3949
|
1 сербский динар
|
0,0171
|
1 сингапурский доллар
|
1,3378
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3357
|
1 Турецкая лира
|
0,0391
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0393
|
100 Японских йен
|
1,0879
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0260
|
Золото
|
8633,9770
|
Серебро
|
149,9030
|
Платина
|
3891,3850
|
Палладий
|
3043,4250