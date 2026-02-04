Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Финансы
    • 04 февраля, 2026
    • 09:26
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, до 2,0120 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,6%, до 2,2055 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0120

    100 российских рублей

    2,2055

    1 австралийский доллар

    1,1941

    1 белорусский рубль

    0,5977

    1 болгарский лев

    -

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1172

    1 чешская крона

    0,0827

    1 китайский юань

    0,2450

    1 датская крона

    0,2694

    1 грузинский лари

    0,6319

    1 гонконгский доллар

    0,2175

    1 индийская рупия

    0,0188

    1 британский фунт

    2,3318

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1913

    1 швейцарский франк

    2,1943

    1 израильский шекель

    0,5498

    1 канадский доллар

    1,2466

    1 кувейтский динар

    5,5323

    100 казахстанских тенге

    0,3393

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5282

    1 молдавский лей

    0,1004

    1 норвежская крона

    0,1767

    100 узбекских сомов

    0,0139

    100 пакистанских рупий

    0,6067

    1 польский злотый

    0,4763

    1 румынский лей

    0,3949

    1 сербский динар

    0,0171

    1 сингапурский доллар

    1,3378

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3357

    1 Турецкая лира

    0,0391

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0393

    100 Японских йен

    1,0879

    1 Новозеландский доллар

    1,0260

    Золото

    8633,9770

    Серебро

    149,9030

    Платина

    3891,3850

    Палладий

    3043,4250
