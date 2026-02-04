İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    "Araz-Naxçıvan" sabiq oyunçusunu yenidən heyətinə qatıb

    Futbol
    • 04 fevral, 2026
    • 09:13
    Araz-Naxçıvan sabiq oyunçusunu yenidən heyətinə qatıb

    "Araz-Naxçıvan" futzal klubu sabiq oyunçusu Amirhossein Rasoulini yenidən heyətinə qatıb.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    İranlı futzalçı ötən il də Naxçıvan təmsilçisinin formasını geyinib.

    Qeyd edək ki, "Araz-Naxçıvan" hazırda 25 xalla Azərbaycan Yüksək Liqasının turnir cədvəlinə başçılıq edir.

    Azərbaycan Yüksək Liqası Amirhossein Rasouli futzal

