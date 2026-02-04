"Araz-Naxçıvan" sabiq oyunçusunu yenidən heyətinə qatıb
Futbol
- 04 fevral, 2026
- 09:13
"Araz-Naxçıvan" futzal klubu sabiq oyunçusu Amirhossein Rasoulini yenidən heyətinə qatıb.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
İranlı futzalçı ötən il də Naxçıvan təmsilçisinin formasını geyinib.
Qeyd edək ki, "Araz-Naxçıvan" hazırda 25 xalla Azərbaycan Yüksək Liqasının turnir cədvəlinə başçılıq edir.
