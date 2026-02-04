İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    "Kəpəz"in futbolçusunun bıçaqlanması ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    • 04 fevral, 2026
    • 09:17
    Kəpəzin futbolçusunun bıçaqlanması ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

    Ötən gün Gəncə şəhərində "Kəpəz" komandasının futbolçusunun bıçaqlanması ilə bağlı cinayət işi açılıb.

    "Report" xəbər verir ki, faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci (qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.

    Qeyd edək ki, 2001-ci il təvəllüdlü Məmmədov Nihad Əhliman oğlu aralarında yaranmış mübahisə zamanı 2002-ci il təvəllüdlü Rzayev Veysəl Mehman oğluna kəsici alətlə bir dəfə zərbə vurub.

    V.Rzayev xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Gəncə bıçaqlanma Cinayət işi

