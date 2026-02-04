İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    AMB bu il iqtisadi artım və neft qiymətlərinə dair proqnozlarını yaxşılaşdırıb

    Maliyyə
    • 04 fevral, 2026
    • 11:18
    Bu il Azərbaycanda iqtisadi artımın 2,4 %, o cümlədən qeyri-neft-qaz sektoru üzrə 4 % olacağı gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    "Gələn il üçün isə müvafiq olaraq 2,9 % və 4,3 % artım proqnozlaşdırılır", - deyə o qeyd edib.

    Xatırladaq ki, AMB bundan əvvəl - ötən ilin oktyabr ayında 2026-cı ildə ölkədə ümumi daxili məhsulun (ÜDM) 2 %, o cümlədən qeyri-neft-qaz sektorunda 4,4 % artacağını proqnozlaşdırmışdı.

    Bundan başqa, T.Kazımov deyib ki, AMB bu il dünya bazarında neftin 1 barelinin orta qiymətinin 65 ABŞ dolları, təbii qazın 1 000 kubmetrinin orta qiymətinin isə 269 ABŞ dolları olacağını gözləyir: "Gələn il üçün isə proqnozlarımız 65 ABŞ dolları və 254 ABŞ dollarıdır".

    Xatırladaq ki, AMB-nin ötən ilin oktyabr ayında 2026-cı ildə sözügedən qiymətlərin müvafiq olaraq 64 ABŞ dolları və 288 ABŞ dolları olacağını proqnozlaşdırmışdı.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı İqtisadi artım Taleh Kazımov
    Центробанк Азербайджана улучшил прогноз роста ВВП на 2026г
    Azerbaijan's Central Bank improves its GDP growth forecast for 2026

