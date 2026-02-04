Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби
    Центробанк Азербайджана улучшил прогноз роста ВВП на 2026г

    Финансы
    • 04 февраля, 2026
    • 11:42
    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) улучшил прогноз роста ВВП на 2026 год.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции.

    По его словам, в 2026 году рост экономики страны прогнозируется на уровне 2,4%, в том числе в ненефтегазовом секторе - около 4%.

    В 2027 году прогнозируется ускорение роста до 2,9%, а в ненефтегазовом секторе - до 4,3%.

    Напомним, что ранее, в октябре 2025 года, ЦБА прогнозировал рост ВВП в 2026 году на уровне 2%, а ненефтегазового сектора - 4,4%.

    ВВП Азербайджана в 2025 году вырос на 1,4%.

    Талех Кязымов ЦБА прогноз роста ВВП
    AMB bu il iqtisadi artım və neft qiymətlərinə dair proqnozlarını yaxşılaşdırıb
    Azerbaijan's Central Bank improves its GDP growth forecast for 2026
