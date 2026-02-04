Центробанк Азербайджана улучшил прогноз роста ВВП на 2026г
Финансы
- 04 февраля, 2026
- 11:42
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) улучшил прогноз роста ВВП на 2026 год.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции.
По его словам, в 2026 году рост экономики страны прогнозируется на уровне 2,4%, в том числе в ненефтегазовом секторе - около 4%.
В 2027 году прогнозируется ускорение роста до 2,9%, а в ненефтегазовом секторе - до 4,3%.
Напомним, что ранее, в октябре 2025 года, ЦБА прогнозировал рост ВВП в 2026 году на уровне 2%, а ненефтегазового сектора - 4,4%.
ВВП Азербайджана в 2025 году вырос на 1,4%.
Последние новости
12:37
В Азербайджане число уникальных вкладчиков в банках достигло 194 тыс.Финансы
12:32
"Ньюкасл" объявил цены на билеты на матч с "Карабахом" в БакуФутбол
12:27
В парламент Азербайджана поступил ежегодный отчет о деятельности муниципалитетовМилли Меджлис
12:24
Кязымов: ЦБА в январе продал на валютном рынке в 2 раза меньше валюты, чем планировалФинансы
12:19
Ильхам Алиев и Никол Пашинян подтвердили готовность к укреплению мира и стабильностиВнешняя политика
12:17
"Азеригаз" усиливает меры безопасности в связи с ветреной погодойЭнергетика
12:16
Цены на золото превысили $5 100 за тройскую унциюФинансы
12:13
Азербайджан и Армения договорились о расширении экономического сотрудничестваВнешняя политика
12:09