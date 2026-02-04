Центробанк Азербайджана улучшил прогноз роста ВВП на 2026г

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) улучшил прогноз роста ВВП на 2026 год.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции.

По его словам, в 2026 году рост экономики страны прогнозируется на уровне 2,4%, в том числе в ненефтегазовом секторе - около 4%.

В 2027 году прогнозируется ускорение роста до 2,9%, а в ненефтегазовом секторе - до 4,3%.

Напомним, что ранее, в октябре 2025 года, ЦБА прогнозировал рост ВВП в 2026 году на уровне 2%, а ненефтегазового сектора - 4,4%.

ВВП Азербайджана в 2025 году вырос на 1,4%.