Возбуждено уголовное дело по факту нанесения ножевого ранения футболисту "Кяпяза"
Происшествия
- 04 февраля, 2026
- 09:41
Возбуждено уголовное дело в связи с нанесением накануне в Гяндже ножевого ранения футболисту ФК "Кяпяз".
Как сообщает Report, расследование начато по статье 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса АР.
Отметим, что Мамедов Нихад Ахлиман оглу (2001 г.р.) на почве конфликта нанес ножевое ранение футболисту Рзаеву Вейсалу Мехман оглу (2002 г.р.).
Футболист "Кяпяза" госпитализирован.
Последние новости
11:04
Обнародована новая структура внешнего госдолга АзербайджанаФинансы
11:03
Спецпосланник Трампа: TRIPP станет основой устойчивого мира на Южном КавказеВнешняя политика
10:59
Число погибших из-за крушения парома на Филиппинах возросло до 45 человекДругие страны
10:58
Гарантированный госдолг Азербайджана составил 8% ВВПФинансы
10:50
Казахстан и Пакистан планируют увеличить товарооборот до $1 млрд в годДругие страны
10:49
BP инвестировала в проекты в Азербайджане $87 млрдЭнергетика
10:46
Паром "Барда" возвращен в эксплуатацию после ремонтаИнфраструктура
10:44
В Азербайджане в январе пенсия по возрасту назначена более 3,7 тыс. гражданамСоциальная защита
10:41