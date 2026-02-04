Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Возбуждено уголовное дело по факту нанесения ножевого ранения футболисту "Кяпяза"

    Происшествия
    • 04 февраля, 2026
    • 09:41
    Возбуждено уголовное дело по факту нанесения ножевого ранения футболисту Кяпяза

    Возбуждено уголовное дело в связи с нанесением накануне в Гяндже ножевого ранения футболисту ФК "Кяпяз".

    Как сообщает Report, расследование начато по статье 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса АР.

    Отметим, что Мамедов Нихад Ахлиман оглу (2001 г.р.) на почве конфликта нанес ножевое ранение футболисту Рзаеву Вейсалу Мехман оглу (2002 г.р.).

    Футболист "Кяпяза" госпитализирован.

