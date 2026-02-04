İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Azərbaycan Basketbol Liqası: XVI tura bu gün start verilir

    Komanda
    • 04 fevral, 2026
    • 09:09
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI tura bu gün start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir qarşılaşma keçiriləcək.

    "Lənkəran" səfərdə "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək. Görüş Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində, saat 19:00-da başlayacaq.

    Qeyd edək ki, "Sumqayıt" B qrupunda 20 xalla beşinci, "Lənkəran" 19 xalla sonuncu - altıncı pillədə qərarlaşıb.

