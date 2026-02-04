Azərbaycan Basketbol Liqası: XVI tura bu gün start verilir
Komanda
- 04 fevral, 2026
- 09:09
Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI tura bu gün start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir qarşılaşma keçiriləcək.
"Lənkəran" səfərdə "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək. Görüş Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində, saat 19:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, "Sumqayıt" B qrupunda 20 xalla beşinci, "Lənkəran" 19 xalla sonuncu - altıncı pillədə qərarlaşıb.
