"Наполи" выиграл Суперкубок Италии по футболу, обыграв в финале "Болонью" со счетом 2:0.

Как сообщает Report, турнир был проведен в Саудовской Аравии, решающая встреча состоялась на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра выступил Андреа Коломбо.

Фланговый нападающий "Наполи" Давид Нерес открыл счет в матче на 39-й минуте. Во втором тайме Нерес оформил дубль, гол пришелся на 57-ю минуту.

В полуфинале Суперкубка Италии "Наполи" одолел "Милан" со счетом 2:0, а "Болонья" оказалась сильнее "Интера" (1:1, 3:2 по пенальти).

Отметим, что рекордсменом по числу побед в Суперкубке Италии является туринский "Ювентус", выигрывавший этот трофей девять раз.