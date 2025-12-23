Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    "Наполи" выиграл Суперкубок Италии

    Футбол
    • 23 декабря, 2025
    • 01:17
    Наполи выиграл Суперкубок Италии

    "Наполи" выиграл Суперкубок Италии по футболу, обыграв в финале "Болонью" со счетом 2:0.

    Как сообщает Report, турнир был проведен в Саудовской Аравии, решающая встреча состоялась на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра выступил Андреа Коломбо.

    Фланговый нападающий "Наполи" Давид Нерес открыл счет в матче на 39-й минуте. Во втором тайме Нерес оформил дубль, гол пришелся на 57-ю минуту.

    В полуфинале Суперкубка Италии "Наполи" одолел "Милан" со счетом 2:0, а "Болонья" оказалась сильнее "Интера" (1:1, 3:2 по пенальти).

    Отметим, что рекордсменом по числу побед в Суперкубке Италии является туринский "Ювентус", выигрывавший этот трофей девять раз.

    ФК "Наполи" суперкубок Италия футбол

