Niderlandda avtomobil bayram şousunun izləyicilərinə çırpılıb, 9 nəfər xəsarət alıb
- 23 dekabr, 2025
- 02:42
Niderlandın Gelderland əyalətinin Nyunspet şəhərində bayram şousu zamanı avtomobilin izdihama çırpılması nəticəsində azı doqquz nəfər xəsarət alıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə yerli RTL telekanalı məlumat yayıb.
Məlumata görə, avtomobilin sürücüsü 56 yaşlı qadın yerli sakindir, hadisə zamanı o özü də yüngül xəsarətlər alıb və saxlanılıb.
Hadisənin əvvəlcədən planlaşdırılmasına dair hər hansı qanun pozuntusu əlaməti aşkarlanmayıb. Ərazidə təcili yardım xidmətlərinin əməkdaşları işləyir.
"Doqquz nəfər yaralanıb, onlardan üçünün vəziyyəti ağırdır. Hadisənin qəsdən törədilməsinin əlamətləri aşkarlanmayıb, lakin polis araşdırma aparır", - Gelderlandın hüquq-mühafizə orqanları "X" sosial media platformasında verdiyi açıqlamada bildirib.
Hadisə yerli vaxtla saat 18:45 radələrində (Bakı vaxtı ilə saat 21:45) bayram şousunun başlanması zamanı baş verib. Tamaşaçılar yolun kənarlarında bəzədilmiş kənd təsərrüfatı texnikası karvanının təntənəli keçidini gözləyirdilər.
Yaralıların hamısı xəstəxanaya yerləşdirilib, polis qəza yerini araşdırır. Şəhər rəhbərliyi şənliklərin vaxtından əvvəl dayandırıldığını elan edib.