    В Нидерландах автомобиль врезался в толпу зрителей праздничного шоу

    Другие страны
    • 23 декабря, 2025
    • 01:08
    В Нидерландах автомобиль врезался в толпу зрителей праздничного шоу

    По меньшей мере девять человек получили травмы в результате наезда автомобиля на толпу в ходе праздничного светового шоу в нидерландском городе Нюнспет (провинция Гелдерланд).

    Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал RTL.

    Согласно информации, за рулем автомобиля находилась 56-летняя местная жительница, она получила легкие травмы и была задержана. Предварительно признаков умышленного деяния не выявлено. На месте происшествия работают экстренные службы.

    "Девять человек пострадали, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Признаков умышленного деяния пока не было выявлено, однако полиция проводит расследование", - говорится в сообщении правоохранительных органов Гелдерланда в соцсети X.

    Инцидент произошел около 18:45 по местному (21:45 по бакинскому) времени в начале праздничного светового шоу. Зрители стояли по бокам от трассы в ожидании торжественного проезда колонны украшенной сельскохозяйственной техники.

    Все пострадавшие были госпитализированы, полиция проводит осмотр места аварии. Муниципальные власти сообщили о досрочном прекращении праздничного мероприятия.

