В газоснабжении сотен абонентов в Сумгайыте возникнут перебои
Энергетика
- 22 декабря, 2025
- 23:39
В Сумгайыте возникнут перебои в газоснабжении 900 абонентов.
Об этом местному бюро Report сообщили в Сумгайытском газопроизводственном участке ПО "Азеригаз".
Согласно информации, 23 декабря в части жилого массива Яшыл дяря будет приостановлено газоснабжение в связи с подключением к сети нового газорегуляторного пункта (ГГРП). В связи с проводимыми работами будет прервано газоснабжение в общей сложности 900 абонентов, проживающих в упомянутом массиве.
Подача газа будет возобновлена после завершения работ.
