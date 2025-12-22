В газоснабжении сотен абонентов в Сумгайыте возникнут перебои

В Сумгайыте возникнут перебои в газоснабжении 900 абонентов.

Об этом местному бюро Report сообщили в Сумгайытском газопроизводственном участке ПО "Азеригаз".

Согласно информации, 23 декабря в части жилого массива Яшыл дяря будет приостановлено газоснабжение в связи с подключением к сети нового газорегуляторного пункта (ГГРП). В связи с проводимыми работами будет прервано газоснабжение в общей сложности 900 абонентов, проживающих в упомянутом массиве.

Подача газа будет возобновлена после завершения работ.