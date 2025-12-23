Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Трамп назвал The New York Times угрозой нацбезопасности

    Другие страны
    • 23 декабря, 2025
    • 10:03
    Президент США Дональд Трамп назвал газету The New York Times (NYT) угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

    "NYT терпит убытки, а их ложь и намеренное искажение фактов представляют серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны. С их радикальными левыми взглядами, неуравновешенным поведением и бесконечными фальшивыми статьями нужно бороться. Их нужно остановить", - написал Трамп, добавив, что сотрудники газеты являются "врагами народа".

    Tramp "The New York Times"ı milli təhlükəsizliyə təhdid adlandırıb
    Trump calls The New York Times a threat to national security

