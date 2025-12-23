Трамп назвал The New York Times угрозой нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп назвал газету The New York Times (NYT) угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"NYT терпит убытки, а их ложь и намеренное искажение фактов представляют серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны. С их радикальными левыми взглядами, неуравновешенным поведением и бесконечными фальшивыми статьями нужно бороться. Их нужно остановить", - написал Трамп, добавив, что сотрудники газеты являются "врагами народа".