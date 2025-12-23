Tramp "The New York Times"ı milli təhlükəsizliyə təhdid adlandırıb

İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp "The New York Times" (NYT) qəzetini Birləşmiş Ştatların milli təhlükəsizliyinə təhdid adlandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "Truth Social" səhifəsində yazıb.

    "NYT-nin yalanları və faktları qəsdən təhrif etməsi ölkəmizin milli təhlükəsizliyinə ciddi təhdid yaradır. Onların radikal solçu fikirləri, qeyri-sabit hərəkətləri və sonsuz saxta məqalələri ilə mübarizə aparmalıyıq. Onları dayandırmalıyıq", - deyə D.Tramp yazıb və qəzetin əməkdaşlarının "xalqın düşməni" olduğunu qeyd edib.

    ABŞ Donald Tramp “The New York Times”
    Трамп назвал The New York Times угрозой нацбезопасности
    Trump calls The New York Times a threat to national security

