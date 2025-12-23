Tramp "The New York Times"ı milli təhlükəsizliyə təhdid adlandırıb
Digər ölkələr
- 23 dekabr, 2025
- 10:23
ABŞ Prezidenti Donald Tramp "The New York Times" (NYT) qəzetini Birləşmiş Ştatların milli təhlükəsizliyinə təhdid adlandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "Truth Social" səhifəsində yazıb.
"NYT-nin yalanları və faktları qəsdən təhrif etməsi ölkəmizin milli təhlükəsizliyinə ciddi təhdid yaradır. Onların radikal solçu fikirləri, qeyri-sabit hərəkətləri və sonsuz saxta məqalələri ilə mübarizə aparmalıyıq. Onları dayandırmalıyıq", - deyə D.Tramp yazıb və qəzetin əməkdaşlarının "xalqın düşməni" olduğunu qeyd edib.
