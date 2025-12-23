Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 23 декабря, 2025
    • 10:12
    В Азербайджане выпущена почтовая марка в память о самолете AZAL, потерпевшем крушение в Актау

    В Азербайджане выпущена почтовая марка, посвященная самолету ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), потерпевшему крушение в Казахстане 25 декабря прошлого года.

    Как сообщает Report, церемония презентации марки состоялась сегодня в Азербайджанском национальном музее истории.

    Отмечается, что использованный в дизайне марки символ бесконечности символизирует сохранение в памяти трагического события, его жертв, а также героизм экипажа, оставившего след в национальной истории.

    Выпуск марки стал совместной инициативой AZAL и ООО "Азерпочт" и приурочен к годовщине авиакатастрофы, произошедшей близ города Актау. Проект выражает дань уважения светлой памяти погибших и подчеркивает мужество членов экипажа, которые благодаря профессиональным, скоординированным и самоотверженным действиям в экстремальных условиях спасли жизни 29 человек.

    Напомним, что в результате крушения пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку–Грозный, из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли, 29 выжили.

