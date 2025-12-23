В Азербайджане выпущена почтовая марка в память о самолете AZAL, потерпевшем крушение в Актау

В Азербайджане выпущена почтовая марка, посвященная самолету ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), потерпевшему крушение в Казахстане 25 декабря прошлого года.

Как сообщает Report, церемония презентации марки состоялась сегодня в Азербайджанском национальном музее истории.

Отмечается, что использованный в дизайне марки символ бесконечности символизирует сохранение в памяти трагического события, его жертв, а также героизм экипажа, оставившего след в национальной истории.

Выпуск марки стал совместной инициативой AZAL и ООО "Азерпочт" и приурочен к годовщине авиакатастрофы, произошедшей близ города Актау. Проект выражает дань уважения светлой памяти погибших и подчеркивает мужество членов экипажа, которые благодаря профессиональным, скоординированным и самоотверженным действиям в экстремальных условиях спасли жизни 29 человек.

Напомним, что в результате крушения пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку–Грозный, из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли, 29 выжили.