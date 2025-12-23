İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    AZAL-ın Qazaxıstanda qəzaya uğrayan təyyarəsinə həsr olunmuş poçt markası buraxılıb

    İKT
    • 23 dekabr, 2025
    • 10:00
    AZAL-ın Qazaxıstanda qəzaya uğrayan təyyarəsinə həsr olunmuş poçt markası buraxılıb

    "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin (AZAL) ötən il dekabrın 25-də Qazaxıstanda qəzaya uğrayan təyyarəsinə həsr olunmuş poçt markası buraxılıb.

    "Report" xəbər verir ki, markanın təqdimat mərasimi bu gün Azərbaycan Milli Tarix Muzeyində keçirilib.

    Təqdimat çərçivəsində markanın nümunəsi muzeydə xüsusi ekspozisiya kimi nümayiş etdirilib. Markanın dizaynında yer alan sonsuzluq simvolu faciəli hadisənin, onun qurbanlarının və milli tariximizdə iz qoymuş ekipajın qəhrəmanlığının yaddaşlarda daim yaşadılmasını ifadə edir.

    Poçt markasının dövriyyəyə buraxılışı AZAL və "Azərpoçt" MMC-nin birgə təşəbbüsüdür və Aktau yaxınlığında baş vermiş təyyarə qəzasının ildönümünə həsr edilib. Layihə faciə qurbanlarının əziz xatirəsinə ehtiram ifadə etməklə yanaşı, ekstremal şəraitdə peşəkar, koordinasiyalı və fədakar fəaliyyəti nəticəsində 29 nəfərin həyatını xilas etmiş ekipaj üzvlərinin qəhrəmanlığını ön plana çıxarır.

    Xatırladaq ki, AZAL-a məxsus Bakı-Qroznı aviareysini həyata keçirən sərnişin təyyarəsinin göyərtəsindəki 67 nəfərdən 38-i həlak olub, 29-u sağ qalıb.

    AZAL poçt markası təyyarə
    В Азербайджане выпущена почтовая марка в память о самолете AZAL, потерпевшем крушение в Актау

    Son xəbərlər

    10:42

    Səlahiyyətli nümayəndə: Naxçıvanda informasiya və kibertəhlükəsizlik potensialı sistemli şəkildə gücləndirilir

    Daxili siyasət
    10:40

    "Azərpoçt":  AZAL-ın qəzaya uğramış təyyarəsinə həsr olunmuş poçt markası dünyaya yayılacaq

    İnfrastruktur
    10:36

    "Sabah" Azərbaycan çempionatları tarixində ili zirvədə başa vuran 10-cu komanda olub

    Futbol
    10:34

    Bakıda rəqəmsal mühitdə uşaqların müdafiəsinə dair beynəlxalq konfrans keçirilir

    Xarici siyasət
    10:32

    Bakıda 64 yaşlı kişi pilləkəndən yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    10:29

    Azərbaycan Premyer Liqasında bu il keçirilmiş oyunlarda 447 qol vurulub

    Futbol
    10:27

    AZAL-ın vitse-prezidenti: "Təyyarə Qroznı hava limanına yaxınlaşan zaman, havada qeyri-qanuni fiziki müdaxilə baş verib"

    İnfrastruktur
    10:25

    Naxçıvanda "Dövlət qurumlarının inormasiya təhlükəsizliyi rəhbərlərinin VII Zirvə Toplantısı" keçirilir

    İKT
    10:24

    WUF13 dünya şəhərsalma trendlərinin paylaşılması üçün mühüm platforma olacaq - RƏY

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti