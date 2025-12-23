В Баку стартовал II Азербайджано-турецкий инвестиционный форум

В столице Азербайджана проходит II Азербайджано-турецкий инвестиционный форум, объединивший представителей государственных структур и деловых кругов двух стран.

Как сообщает Report, мероприятие проводится при поддержке Министерства экономики Азербайджана и Министерства торговли Турции, а также при организационном содействии Агентства по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Турецко-азербайджанского объединения бизнесменов и промышленников (TÜİB).

В форуме принимают участие официальные лица, представители государственных и частных структур, бизнес-ассоциаций и торгово-промышленных палат Азербайджана и Турции.

В рамках мероприятия запланированы панельные сессии, посвященные развитию межрегиональной торговли, энергетическому переходу, устойчивому развитию и инфраструктурным проектам, расширению двусторонних деловых связей, а также вопросам IV промышленной революции.

Отметим, что первый Азербайджано-турецкий инвестиционный форум состоялся в декабре 2023 года.