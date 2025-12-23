SOCAR приобрела в Турции электростанцию за $225 млн

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Энергетика
    • 23 декабря, 2025
    • 11:45
    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) сегодня в Баку подписала с турецкой компанией "Gama Enerji" Соглашение о купле-продаже электростанции "Gama Enerji İç Anadolu" мощностью 870 МВт в Турции.

    Как сообщает Report, подписание состоялось в рамках 2-го Азербайджано-Турецкого инвестиционного форума.

    Соглашение подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и руководитель компании Gama Enerji Хакан Ахмед Озман.

    Согласно документу, 100% доли электростанции мощностью 870 МВт переходит в собственность SOCAR. Стоимость сделки составляет $225 млн.

    Отмечается, что данная инвестиция не только усиливает позиции SOCAR в сфере производства электроэнергии в Турции, но и способствует дальнейшему углублению стратегического энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

    SOCAR электростанция Gama Enerji İç Anadolu" Турция сделка соглашение
    Фото
    SOCAR Türkiyədə elektrik stansiyasının satın alması ilə bağlı saziş imzalayıb
    Фото
    SOCAR signs deal to acquire Gama Enerji power plant in Türkiye

