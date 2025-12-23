SOCAR приобрела в Турции электростанцию за $225 млн

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) сегодня в Баку подписала с турецкой компанией "Gama Enerji" Соглашение о купле-продаже электростанции "Gama Enerji İç Anadolu" мощностью 870 МВт в Турции.

Как сообщает Report, подписание состоялось в рамках 2-го Азербайджано-Турецкого инвестиционного форума.

Соглашение подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и руководитель компании Gama Enerji Хакан Ахмед Озман.

Согласно документу, 100% доли электростанции мощностью 870 МВт переходит в собственность SOCAR. Стоимость сделки составляет $225 млн.

Отмечается, что данная инвестиция не только усиливает позиции SOCAR в сфере производства электроэнергии в Турции, но и способствует дальнейшему углублению стратегического энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.