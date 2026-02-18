Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Эрдоган: Верю, что Совет мира внесет вклад в обеспечение устойчивой стабильности в Газе

    В регионе
    • 18 февраля, 2026
    • 14:48
    Эрдоган: Верю, что Совет мира внесет вклад в обеспечение устойчивой стабильности в Газе

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что Совет мира внесет вклад в достижение желаемой устойчивой стабильности, прекращения огня и в мир в Газе.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом Эрдоган заявил журналистам на борту самолета по возвращении из Эфиопии.

    "Вопрос Газы, на мой взгляд, является испытанием совести человечества. Мы с первого дня четко обозначили свою позицию в этом испытании", - добавил он.

    Эрдоган сказал, что главной целью должно быть обеспечение постоянного прекращения огня, бесперебойной доставки гуманитарной помощи в Газу и укрепление основ для решения вопроса на основе принципа двух государств:

    "Наряду со всем этим мы желаем, чтобы Совет мира по Газе также служил этим целям".

    Реджеп Тайип Эрдоган Совет мира по Газе гуманитарная помощь сектор Газа
    Ərdoğan: Sülh Şurasının Qəzzada davamlı sabitliyə töhfə verəcəyinə inanıram
