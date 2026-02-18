İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Ərdoğan: Sülh Şurasının Qəzzada davamlı sabitliyə töhfə verəcəyinə inanıram

    Region
    • 18 fevral, 2026
    • 14:27
    Ərdoğan: Sülh Şurasının Qəzzada davamlı sabitliyə töhfə verəcəyinə inanıram

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Sülh Şurasının Qəzzada arzulanan davamlı sabitliyə, atəşkəsə və nəhayət sülhə töhfə verəcəyinə ümid etdiyini bildirib.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, Prezident bununla bağlı Efiopiya səfərindən qayıdarkən təyyarədə jurnalistlərə açıqlamasında danışıb.

    "Qəzza məsələsi, fikrimcə, bəşəriyyətin vicdan imtahanıdır. Biz bu imtahanda harada dayandığımızı ilk gündən açıq şəkildə ortaya qoymuşuq", - o əlavə edib.

    R.T.Ərdoğan deyib ki, bu mövzuda əsas məqsəd atəşkəsi qalıcı hala gətirmək, humanitar yardımları Qəzzaya fasiləsiz şəkildə çatdırmaq və ikidövlətli həll üçün zəmini gücləndirmək olmalıdır:

    "Bütün bunlarla yanaşı, Qəzza üzrə Sülh Şurasının da məhz belə bir məqsədə xidmət etməsini arzulayırıq".

    Qəzza üzrə Sülh Şurası Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə

    Son xəbərlər

    14:36

    Azərbaycan çempionatında hakimə təzyiq edən baş məşqçi və futbolçu 8 oyunluq cəza alıb

    Futbol
    14:36

    Azərbaycanın dağ xizəkçisi olimpiadada mübarizəyə qoşulub

    Fərdi
    14:31

    EBRD Azərbaycanda fiskal islahatları qiymətləndirib

    Maliyyə
    14:27

    Azərbaycanın üç klubu azarkeşlərinə görə ziyana düşüb

    Futbol
    14:27

    Ərdoğan: Sülh Şurasının Qəzzada davamlı sabitliyə töhfə verəcəyinə inanıram

    Region
    14:25

    Ali Məhkəmə: Şəxsin "WhatsApp" yazışmalarının izlənilməsi qadağandır

    Daxili siyasət
    14:22

    Türkiyəni Sülh Şurasının iclasında Hakan Fidan təmsil edəcək

    Region
    14:21

    "Qarabağ"ın futbolçusu iki oyunluq cəza alıb, klub cərimələnib

    Futbol
    14:17

    Kvaratsxeliya UEFA Çempionlar Liqasında Anrinin antirekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti