The Liberum: Азербайджан укрепляет статус экспортера "зеленой" энергии

Азербайджан стремится к модернизации своей экологически чистой энергетической отрасли и вкладывает значительные средства в энергопереход.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье издания The Liberum.

Издание анализирует мета-исследование Европейской комиссии 2026 года, посвященное энергетической взаимосвязи в рамках Восточного партнерства, Южного Кавказа, Турции и Центральной Азии, в котором подчеркивается, что будущая энергетическая безопасность Европы все больше зависит от взаимосвязи источников электроэнергии и интеграции рынков возобновляемой энергии.

"Хотя документ представлен больше как аналитическое исследование высокого уровня, чем как план действий, он косвенно подчеркивает роль Азербайджана как одного из немногих региональных игроков, способных одновременно способствовать…(..)..энергетической безопасности Европы и достижению ее долгосрочных целей по декарбонизации", - отмечает Liberum.

Издание подчеркивает и меняющуюся роль Азербайджана в этом контексте, указывая на то, что страна хотя и не является прямым экспортером электроэнергии в ЕС, она все активнее интегрируется в региональную энергетическую экосистему, которую в Брюсселе считают стратегически значимой.

"В центре этой концепции [интеграции в региональную экосистему] находится проект подводного кабеля через Черное море, соединяющий Южный Кавказ с Юго-Восточной Европой. Разработанный совместно Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией, кабель протяженностью 1155 километров будет передавать до 1300 мегаватт возобновляемой электроэнергии через Черное море. В декабре 2025 года проект получил статус проекта ЕС, представляющего взаимный интерес, что укрепит доступ к финансированию и нормативной поддержке, а завершение строительства запланировано на 2032 год", - отмечает Liberum.

Кроме того, издание особое внимание обращает на инвестиции Азербайджана в электроэнергетическую инфраструктуру в Нахчыванском направлении, особенно в формирующийся энергетический коридор Зангезур, дополняющий маршрут энергокоридора через Черное море.

"Восстанавливая прямую электроэнергетическую связь между основной частью Азербайджана и Нахчываном и продлевая эту линию в сторону Турции, Баку закладывает основу для непрерывной электроэнергетической оси Южный Кавказ - Турция - Европа, которая укрепляет резервирование и устойчивость системы", - говорится в статье.

Издание напоминает, что уже началось строительство высоковольтной линии электропередачи Зангезур, призванной интегрировать Нахчыван в единую электроэнергетическую систему Азербайджана. На следующем этапе планируется строительство линии электропередачи напряжением 400 кВ из Нахчывана в Турцию, что позволит привести энергосистему Азербайджана в большее соответствие с европейскими техническими стандартами.

"Эти амбиции в области развития энергоснабжения подкрепляются быстрым прогрессом Азербайджана в освоении возобновляемых источников энергии. Знаковым событием стало официальное открытие ветроэлектростанции Хызы-Абшерон в январе 2026 года - крупнейшего ветроэнергетического объекта на Южном Кавказе", - говорится в материале.

Автор также подчеркивает, что участие Азербайджана в многосторонних меморандумах о торговле возобновляемой электроэнергией с Грузией, Турцией и Болгарией отражает постепенный прогресс в направлении более глубокой рыночной интеграции.

В материале также рассказывается о совместном проекте Азербайджана, Казахстана и Узбекистана о развитии коридора зеленой энергетики "Центральная Азия-Азербайджан" и о запуске Гарадагской солнечной электростанции- крупнейшей в Каспийском регионе и во всем СНГ.

"Взятые вместе, мета-исследование Европейской комиссии на 2026 год и энергетическая траектория Азербайджана до начала 2026 года рассказывают совершенно одну и ту же историю. Азербайджан больше не рассматривается исключительно как поставщик углеводородов и не изображается как полноценный экспортер экологически чистой энергии. Вместо этого он занимает стратегически важное промежуточное положение, сочетая надежность поставок газа, расширение использования возобновляемых источников энергии и двустороннюю электроэнергетическую связь", - пишет издание.