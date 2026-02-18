Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Фонд YAŞAT организовал Зимний лагерь для детей шехидов в Нахчыване

    Социальная защита
    • 18 февраля, 2026
    • 14:32
    Фонд YAŞAT организовал Зимний лагерь для детей шехидов в Нахчыване

    Фонд YAŞAT организовал Зимний лагерь для детей шехидов в Нахчыване.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, проект реализован совместно с Полномочным представительством президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике и Конфедерацией профсоюзов Азербайджана при поддержке ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и Совета профсоюзов Нахчывана.

    В лагере приняли участие 36 детей. Программа направлена на развитие интереса к зимним видам спорта и активному отдыху.

    Участники посетили Лечебный центр "Дуздаг", а также провели время в центре отдыха "Агбулаг", где приняли участие в лыжных тренировках, катании на санях и других зимних развлечениях.

    "YAŞAT" Fondu Naxçıvanda şəhid övladları üçün "Qış düşərgəsi" təşkil edib
