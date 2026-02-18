Фонд YAŞAT организовал Зимний лагерь для детей шехидов в Нахчыване.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, проект реализован совместно с Полномочным представительством президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике и Конфедерацией профсоюзов Азербайджана при поддержке ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и Совета профсоюзов Нахчывана.

В лагере приняли участие 36 детей. Программа направлена на развитие интереса к зимним видам спорта и активному отдыху.

Участники посетили Лечебный центр "Дуздаг", а также провели время в центре отдыха "Агбулаг", где приняли участие в лыжных тренировках, катании на санях и других зимних развлечениях.