    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    SOCAR Türkiyədə elektrik stansiyasının satın alması ilə bağlı saziş imzalayıb

    Energetika
    • 23 dekabr, 2025
    • 11:22
    SOCAR Türkiyədə elektrik stansiyasının satın alması ilə bağlı saziş imzalayıb

    Bu gün Bakıda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Türkiyədə yerləşən "Gama Enerji İç Anadolu" elektrik stansiyasını satın alması ilə bağlı saziş imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, saziş 2-ci Azərbaycan–Türkiyə İnvestisiya Forumu çərçivəsində imzalanıb.

    Sazişə SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf və "Gama Enerji" şirkətinin rəhbəri Hakan Əhməd Özman imza atıblar.

    Razılaşmaya əsasən, gücü 870 MVt olan elektrik stansiyasının 100 % payı SOCAR-a məxsus olacaq. Sövdələşmənin dəyəri 225 milyon ABŞ dolları təşkil edir.

    Qeyd olunur ki, bu investisiya SOCAR-ın Türkiyədə enerji istehsalı sahəsində mövqelərini gücləndirməklə yanaşı, Azərbaycan və Türkiyə arasında strateji enerji əməkdaşlığının daha da dərinləşməsinə xidmət edir.

