Türkiyədə minimum əmək haqqı 28 min lirə olacaq
Region
- 23 dekabr, 2025
- 19:54
Türkiyənin əmək və sosial təminat naziri Vedat İşıqhan yeni minimum əməkhaqqının xalis olaraq 28 min 75 lirə (təxminən 1114 manat) olaraq müəyyən edildiyini açıqlayıb.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, o, bunu Minimum Əməkhaqqının Müəyyənləşdirilməsi Komissiyasının sonuncu iclasından sonra bildirib.
Qeyd edək ki, əvvəlki iclaslar 12 və 18 dekabr tarixlərində başa tutub.
