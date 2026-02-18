Анар Алакбаров навестил народного поэта Наримана Гасанзаде
Искусство
- 18 февраля, 2026
- 14:26
Помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров навестил народного поэта Наримана Гасанзаде в связи с его 95-летним юбилеем.
Как сообщает Report, об этом А.Алакбаров написал на своей странице в социальных сетях.
"От всей души поздравляем уважаемого народного поэта Наримана Гасанзаде с 95-летним юбилеем! Желаем великому мастеру слова крепкого здоровья, душевного подъема и новых творческих успехов", - говорится в публикации.
Последние новости
14:32
Фото
Фонд YAŞAT организовал Зимний лагерь для детей шехидов в НахчыванеСоциальная защита
14:28
Хакан Фидан представит Турцию на заседании Совета мираВ регионе
14:26
Фото
Анар Алакбаров навестил народного поэта Наримана ГасанзадеИскусство
14:25
В Баку обсудили экономическое измерение сотрудничества C6Бизнес
14:21
По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные рейсыИнфраструктура
14:15
Туркменистан и ЕС готовят пакет двусторонних документов для расширения партнерстваВ регионе
14:11
В Баку состоится Международный саммит по финансам и банкингуФинансы
14:06
В Масаллинском промквартале будет производиться пластиковая тараПромышленность
14:00