Помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров навестил народного поэта Наримана Гасанзаде в связи с его 95-летним юбилеем.

Как сообщает Report, об этом А.Алакбаров написал на своей странице в социальных сетях.

"От всей души поздравляем уважаемого народного поэта Наримана Гасанзаде с 95-летним юбилеем! Желаем великому мастеру слова крепкого здоровья, душевного подъема и новых творческих успехов", - говорится в публикации.