İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Anar Ələkbərov Xalq şairi Nəriman Həsənzadəni evində ziyarət edib

    İncəsənət
    • 18 fevral, 2026
    • 14:01
    Anar Ələkbərov Xalq şairi Nəriman Həsənzadəni evində ziyarət edib

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov Xalq şairi Nəriman Həsənzadəni 95 illik yubileyi münasibətilə evində ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə A.Ələkbərov özünün sosial media hesabında paylaşım edib.

    "Dəyərli Xalq şairimiz Nəriman Həsənzadəni 95 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik edirik!

    Böyük söz ustasına möhkəm cansağlığı, ruh yüksəkliyi və yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. Qəlbinizin nuru daim sözünüzə işıq saçsın. Doğum gününüz mübarək!" - paylaşımda qeyd olunub.

    Anar Ələkbərov Nəriman Həsənzadə Xalq şairi

    Son xəbərlər

    14:13

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    14:12

    İnşaat Kollecinə yeni direktor təyin olunub

    Elm və təhsil
    14:09
    Foto

    "YAŞAT" Fondu Naxçıvanda şəhid övladları üçün "Qış düşərgəsi" təşkil edib

    Sosial müdafiə
    14:08

    Azərbaycanda ötən il sürətli poçt rabitəsi xidməti üzrə 38 lisenziya ləğv edilib

    İKT
    14:07

    Yeniyetmə cüdoçular arasında Liqa yarışının I turu keçiriləcək

    Fərdi
    14:06
    Foto

    Bakıda C6 əməkdaşlığının iqtisadi ölçüsü barədə müzakirələr aparılıb

    Biznes
    14:04

    Cenevrədə Ukrayna, Rusiya və ABŞ arasında danışıqlar başa çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    14:02

    Almaniya səfiri İran XİN-ə çağırılıb

    Region
    14:01
    Foto

    Anar Ələkbərov Xalq şairi Nəriman Həsənzadəni evində ziyarət edib

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti