Хакан Фидан представит Турцию на заседании Совета мира
В регионе
- 18 февраля, 2026
- 14:28
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в заседании Совета мира по Газе в Вашингтоне.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Турции в соцсети "X".
Заседание состоится 19 февраля.
