Хакан Фидан представит Турцию на заседании Совета мира

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в заседании Совета мира по Газе в Вашингтоне.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Турции в соцсети "X".

Заседание состоится 19 февраля.