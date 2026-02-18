Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Хакан Фидан представит Турцию на заседании Совета мира

    В регионе
    • 18 февраля, 2026
    • 14:28
    Хакан Фидан представит Турцию на заседании Совета мира

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в заседании Совета мира по Газе в Вашингтоне.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Турции в соцсети "X".

    Заседание состоится 19 февраля.

    Совет мира по Газе Хакан Фидан Турция США
    Türkiyəni Sülh Şurasının iclasında Hakan Fidan təmsil edəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    14:32
    Фото

    Фонд YAŞAT организовал Зимний лагерь для детей шехидов в Нахчыване

    Социальная защита
    14:28

    Хакан Фидан представит Турцию на заседании Совета мира

    В регионе
    14:26
    Фото

    Анар Алакбаров навестил народного поэта Наримана Гасанзаде

    Искусство
    14:25

    В Баку обсудили экономическое измерение сотрудничества C6

    Бизнес
    14:21

    По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные рейсы

    Инфраструктура
    14:15

    Туркменистан и ЕС готовят пакет двусторонних документов для расширения партнерства

    В регионе
    14:11

    В Баку состоится Международный саммит по финансам и банкингу

    Финансы
    14:06

    В Масаллинском промквартале будет производиться пластиковая тара

    Промышленность
    14:00

    Переговоры Украины, РФ и США в Женеве завершились - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей