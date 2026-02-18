İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Türkiyəni Sülh Şurasının iclasında Hakan Fidan təmsil edəcək

    Region
    • 18 fevral, 2026
    • 14:22
    Türkiyəni Sülh Şurasının iclasında Hakan Fidan təmsil edəcək

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Qəzza üzrə Sülh Şurasının Vaşinqtondakı iclasında iştirak edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin "X" sosial media hesabında məlumat yayılıb.

    İclas 19 fevralda keçiriləcək.

    Хакан Фидан представит Турцию на заседании Совета мира

