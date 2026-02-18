Türkiyəni Sülh Şurasının iclasında Hakan Fidan təmsil edəcək
Region
- 18 fevral, 2026
- 14:22
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Qəzza üzrə Sülh Şurasının Vaşinqtondakı iclasında iştirak edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin "X" sosial media hesabında məlumat yayılıb.
İclas 19 fevralda keçiriləcək.
Son xəbərlər
14:36
Azərbaycan çempionatında hakimə təzyiq edən baş məşqçi və futbolçu 8 oyunluq cəza alıbFutbol
14:36
Azərbaycanın dağ xizəkçisi olimpiadada mübarizəyə qoşulubFərdi
14:31
EBRD Azərbaycanda fiskal islahatları qiymətləndiribMaliyyə
14:27
Azərbaycanın üç klubu azarkeşlərinə görə ziyana düşübFutbol
14:27
Ərdoğan: Sülh Şurasının Qəzzada davamlı sabitliyə töhfə verəcəyinə inanıramRegion
14:25
Ali Məhkəmə: Şəxsin "WhatsApp" yazışmalarının izlənilməsi qadağandırDaxili siyasət
14:22
Türkiyəni Sülh Şurasının iclasında Hakan Fidan təmsil edəcəkRegion
14:21
"Qarabağ"ın futbolçusu iki oyunluq cəza alıb, klub cərimələnibFutbol
14:17