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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    SOCAR qazma işlərini 74 %-dən çox artırıb

    Energetika
    • 02 noyabr, 2026
    • 13:09
    SOCAR qazma işlərini 74 %-dən çox artırıb

    Bu ilin üçüncü rübündə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) 21 min 176 metr qazma işləri həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-ın 2026-ci ilin III rübünə dair açıqladığı qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərində deyilir.

    Məlumata görə, 2025-ci ilin üçüncü rübünün göstəriciləri ilə müqayisədə qazma işləri 9 min 30 metr və ya 74,3 % artıb.

    Xatırladaq ki, ötən ilin III rübündə SOCAR 12 min 146 metr qazma işləri aparıb.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Qazma işləri
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