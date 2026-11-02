SOCAR qazma işlərini 74 %-dən çox artırıb
Energetika
- 02 noyabr, 2026
- 13:09
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bu ilin üçüncü rübündə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) 21 min 176 metr qazma işləri həyata keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-ın 2026-ci ilin III rübünə dair açıqladığı qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərində deyilir.
Məlumata görə, 2025-ci ilin üçüncü rübünün göstəriciləri ilə müqayisədə qazma işləri 9 min 30 metr və ya 74,3 % artıb.
Xatırladaq ki, ötən ilin III rübündə SOCAR 12 min 146 metr qazma işləri aparıb.
Son xəbərlər
14:34
SOCAR-ın 100 milyon dollarlıq istiqrazlarının tədavül müddəti başa çatıbMaliyyə
14:30
"Araz-Naxçıvan"ın prezidenti Mahmud Sadıqov: "Rəqiblərimizin bizdən güclü olduğunu bilirdik"Futbol
14:23
İrəvan-Moskva gərginliyi artır: Zaxarovanın sərt dili, Kremlin Belarus rıçaqıAnalitika
14:18
SOCAR III rübdə 1,7 milyon tondan çox neft hasil edibEnergetika
14:16
Noyabrda Səyyar ASAN xidmətin fəaliyyət göstərəcəyi ünvanlar açıqlanıbSosial müdafiə
14:14
SOCAR ötən rüb ixrac etdiyi neft və qaz həcmlərini açıqlayıbEnergetika
14:08
Foto
AZCON və "Samruk-Kazyna" strateji əməkdaşlığı genişləndirirBiznes
14:03
Anuar Nuraxmetov: "Azərbaycan regional kibertəhlükəsizlik mərkəzinə çevrilə bilər" - MüsahibəİKT
13:53
Azərbaycanın Böyük Britaniya ilə ticarət dövriyyəsi 3 dəfəyə yaxın artıbBiznes