В Баку обсудили экономическое измерение сотрудничества C6

В Баку прошли обсуждения экономического измерения сотрудничества Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана (C6).

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в рамках панели "Связанность и развитие: экономическое измерение сотрудничества C6 и устойчивое развитие" в ходе мероприятия "C6: Единый регион, общее будущее – Укрепление стратегического диалога".

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями по темам "Транскаспийский регион и Средний коридор: синергия или конкуренция", "Взаимодополняемость стран C6 в энергетическом плане: инвестиции и препятствия", а также по вопросам инфраструктуры, регулирования, геополитики и потенциала региональных цепочек добавленной стоимости.

Обсуждения на панели продолжились в формате вопросов и ответов.