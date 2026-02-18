Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Баку обсудили экономическое измерение сотрудничества C6

    Бизнес
    • 18 февраля, 2026
    • 14:25
    В Баку обсудили экономическое измерение сотрудничества C6

    В Баку прошли обсуждения экономического измерения сотрудничества Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана (C6).

    Как сообщает Report, обсуждения состоялись в рамках панели "Связанность и развитие: экономическое измерение сотрудничества C6 и устойчивое развитие" в ходе мероприятия "C6: Единый регион, общее будущее – Укрепление стратегического диалога".

    В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями по темам "Транскаспийский регион и Средний коридор: синергия или конкуренция", "Взаимодополняемость стран C6 в энергетическом плане: инвестиции и препятствия", а также по вопросам инфраструктуры, регулирования, геополитики и потенциала региональных цепочек добавленной стоимости.

    Обсуждения на панели продолжились в формате вопросов и ответов.

    экономическое измерение экономическое сотрудничество формат С6
    Фото
    Bakıda C6 əməkdaşlığının iqtisadi ölçüsü barədə müzakirələr aparılıb
