Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    В Ичеришехер создадут новые музеи

    Культура
    • 23 декабря, 2025
    • 11:43
    В Ичеришехер создадут новые музеи

    В Ичеришехер планируется создание новых музеев.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

    По его словам, в 2025 году проведено более 60 мероприятий, а турпоток увеличился на 5-10%.

    Руфат Махмуд Ичеришехер музеи
    İçərişəhərdə yeni muzeylər yaradılacaq

    Последние новости

    12:13

    Джевдет Йылмаз: Открытие Зангезурского коридора усилит интеграцию между Турцией и Европой

    Инфраструктура
    12:07

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    12:02

    Мусаев: В Азербайджане выросло число политически мотивированных кибератак на госучреждения

    ИКТ
    11:58

    AZPROMO анонсировал визиты турецких предпринимателей в индустриальные зоны Азербайджана

    Бизнес
    11:51

    Омер Болат: Турецко-азербайджанские отношения переживают лучший период в истории

    Бизнес
    11:49

    Рашад Набиев: Цифровая среда несет как возможности, так и риски для детей

    Внутренняя политика
    11:45
    Фото

    SOCAR приобрела в Турции электростанцию за $225 млн

    Энергетика
    11:43

    В Ичеришехер создадут новые музеи

    Культура
    11:40

    Грузия и Турция обсудят партнерство в сфере правоохранительной деятельности

    В регионе
    Лента новостей