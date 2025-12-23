В Ичеришехер создадут новые музеи

В Ичеришехер планируется создание новых музеев.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

По его словам, в 2025 году проведено более 60 мероприятий, а турпоток увеличился на 5-10%.