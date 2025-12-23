В Ичеришехер создадут новые музеи
Культура
- 23 декабря, 2025
- 11:43
В Ичеришехер планируется создание новых музеев.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.
По его словам, в 2025 году проведено более 60 мероприятий, а турпоток увеличился на 5-10%.
Последние новости
12:13
Джевдет Йылмаз: Открытие Зангезурского коридора усилит интеграцию между Турцией и ЕвропойИнфраструктура
12:07
Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама АлиеваВнешняя политика
12:02
Мусаев: В Азербайджане выросло число политически мотивированных кибератак на госучрежденияИКТ
11:58
AZPROMO анонсировал визиты турецких предпринимателей в индустриальные зоны АзербайджанаБизнес
11:51
Омер Болат: Турецко-азербайджанские отношения переживают лучший период в историиБизнес
11:49
Рашад Набиев: Цифровая среда несет как возможности, так и риски для детейВнутренняя политика
11:45
Фото
SOCAR приобрела в Турции электростанцию за $225 млнЭнергетика
11:43
В Ичеришехер создадут новые музеиКультура
11:40