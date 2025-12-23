İçərişəhərdə yeni muzeylər yaradılacaq
Mədəniyyət
- 23 dekabr, 2025
- 11:21
İçərişəhərdə yeni muzeylərin yaradılması planlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bunu "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi İdarə Heyətinin sədri Rüfət Mahmud qurumun 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, 2025-ci ildə 60-dan çox tədbir keçirilib, turistlərin sayında 5-10 faizlik artım qeydə alınıb.
R.Mahmud İçərişəhərdə yeni muzeylərin yaradılmasının nəzərdə tutulduğunu da vurğulayıb.
