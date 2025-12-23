İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İçərişəhərdə yeni muzeylər yaradılacaq

    Mədəniyyət
    • 23 dekabr, 2025
    • 11:21
    İçərişəhərdə yeni muzeylərin yaradılması planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi İdarə Heyətinin sədri Rüfət Mahmud qurumun 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, 2025-ci ildə 60-dan çox tədbir keçirilib, turistlərin sayında 5-10 faizlik artım qeydə alınıb.

    R.Mahmud İçərişəhərdə yeni muzeylərin yaradılmasının nəzərdə tutulduğunu da vurğulayıb.

    “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu hesabat muzey
    В Ичеришехер создадут новые музеи

