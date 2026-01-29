NYT: Ближневосточные союзники США убеждают Трампа отказаться от удара по Ирану
Другие страны
- 29 января, 2026
- 04:54
Союзники Вашингтона на Ближнем Востоке пытаются убедить президента США Дональда Трампа не наносить военный удар по Ирану во избежание втягивания региона в более масштабный конфликт.
Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).
Как отмечается, ближневосточные союзники США на протяжении нескольких недель работают над снижением напряженности и предотвращением удара по исламской республике.
