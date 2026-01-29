NYT: Ближневосточные союзники США убеждают Трампа отказаться от удара по Ирану

Союзники Вашингтона на Ближнем Востоке пытаются убедить президента США Дональда Трампа не наносить военный удар по Ирану во избежание втягивания региона в более масштабный конфликт.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Как отмечается, ближневосточные союзники США на протяжении нескольких недель работают над снижением напряженности и предотвращением удара по исламской республике.