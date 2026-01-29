NYT: Ближневосточные союзники США убеждают Трампа отказаться от удара по Ирану

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    29 января, 2026
    • 04:54
    Союзники Вашингтона на Ближнем Востоке пытаются убедить президента США Дональда Трампа не наносить военный удар по Ирану во избежание втягивания региона в более масштабный конфликт.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

    Как отмечается, ближневосточные союзники США на протяжении нескольких недель работают над снижением напряженности и предотвращением удара по исламской республике.

