Рубио: США добиваются от Венесуэлы свертывания присутствия РФ, КНР и Ирана

    • 29 января, 2026
    • 03:40
    Соединенные Штаты добиваются от Венесуэлы свертывания присутствия России, Китая и Ирана.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    "Впервые за 20 лет у нас идут серьезные разговоры о размывании и устранении иранского присутствия, китайского влияния, а также российского присутствия. В действительности сказал бы вам, что в Венесуэле имеется много элементов, которые приветствуют установление отношений с Соединенными Штатами на многих фронтах", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

    При этом он фактически признал, что в присутствии в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро такой деятельностью Вашингтон заниматься не мог бы. "Эрозия иранского, российского или китайского влияния. Ничего этого не было бы возможно, пока Мадуро находился там", - отметил Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. "Теперь у нас есть подлинная возможность не просто создать системные перемены внутри страны с нашей помощью", - сказал госсекретарь про Венесуэлу. По его словам, американская администрация видит задачу в том, чтобы Венесуэла прекратила быть "центральной базой операций для всех геополитических противников" США. "Именно этим Венесуэла была при Мадуро", - сказал Рубио. "Именно это мы надеемся и намереваемся изменить", - добавил глава американской дипломатии. По его версии, "основной базой" России "в Западном полушарии, наряду с Кубой и Никарагуа, была Венесуэла".

