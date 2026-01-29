В Колумбии пропала связь с самолетом, на борту которого 15 человек

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 01:58
    Авиационные власти Колумбии потеряли контакт с самолетом местной авиакомпании Satena, выполнявшим внутренний рейс.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, опубликованном в соцсети Х.

    "Самолет, выполнявший рейс NSE 8849 по маршруту Кукута - Оканья в последний раз выходил на связь с управлением воздушным движением в 11:54 (20:54 по бакинскому времени) 28 января", - отмечается в сообщении.

    По данным авиакомпании, на борту воздушного судна Beechcraft 1900 с регистрационным номером HK4709, которое эксплуатируется компанией SEARCA, находятся 15 человек: 13 пассажиров и 2 члена экипажа. Самолет должен был приземлиться в пункте назначения около 21:05 по бакинскому времени.

    Satena активировала протокол чрезвычайной ситуации. Ведутся поисковые работы при координации с Центром управления Воздушно-космических сил Колумбии и Управлением гражданской авиации для установления местонахождения борта.

