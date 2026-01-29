Лига чемпионов: Манчестер Сити побеждает Галатасарай, Реал Мадрид уступает Бенфике
- 29 января, 2026
- 02:25
Этап Лиги чемпионов УЕФА завершился 18 матчами.
Как передает Report, все матчи VIII тура начались сегодня одновременно.
Галатасарай проиграл Манчестер Сити на выезде – 0:2. Реал Мадрид проиграл Бенфике в Португалии со счетом 2:4, а Ювентус сыграл вничью с Монако во Франции.
Лига чемпионов УЕФА
Этап лиги
VIII тур
00:00. ПСЖ (Франция) - Ньюкасл (Англия) - 1:1
00:00. Манчестер Сити (Англия) - Галатасарай (Турция) - 2:0
00:00. Ливерпуль (Англия) - Карабах (Азербайджан) - 6:0
00:00. Боруссия Дортмунд (Германия) – Интер (Италия) – 0:2.
00:00. "Барселона" (Испания) – "Копенгаген" (Дания) – 4:1
00:00. "Арсенал" (Англия) – "Кайрат" (Казахстан) – 3:2
00:00. Байер 04 (Германия) – Вильярреал (Испания) – 3:0
00:00. Атлетико Мадрид (Испания) – Будвайзер-Глимт (Норвегия) – 1:2
00:00. "Бенфика" (Португалия) – "Реал Мадрид" (Испания) – 4:2
00:00. Айнтрахт Франкфурт (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 0:2
00:00. "Брюгге" (Бельгия) – "Марсель" (Франция) – 3:0
00:00. ПСВ (Нидерланды) - Бавария (Германия) - 1:2
00:00. Аякс (Нидерланды) - Олимпиакос (Греция) - 1:2
00:00. Наполи (Италия) - Челси (Англия) - 2:3
00:00. Монако (Франция) - Ювентус (Италия) - 0:0
00:00. Унион (Бельгия) - Аталанта (Италия) - 1:0
00:00. Атлетико (Испания) - Спортинг (Португалия) - 2:3
00:00. "Пафос" (Кипр) - "Славия" (Чехия) - 4:1.