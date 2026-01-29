Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Стоимость фьючерса на золото превысила $5 600 за тройскую унцию - ОБНОВЛЕНО

    Финансы
    • 29 января, 2026
    • 04:21
    Стоимость фьючерса на золото превысила $5 600 за тройскую унцию - ОБНОВЛЕНО

    Стоимость февральского фьючерса на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) снова обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $5 600 за тройскую унцию.

    Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

    По данным на 03:39 по бакинскому времени, цена на драгметалл составляла $5 626,80 за тройскую унцию (+7,35%). По состоянию на 03:48 по бакинскому времени, стоимость золота замедлила рост до $5 544,06 за унцию (+5,77%).

    В начале суток фьючерс на золото уже обновлял исторический максимум, превысив стоимость $5 400. Таким образом, разница между пиковыми показателями цены драгметалла за эту ночь составляет уже более $200.

    Стоимость февральского фьючерса на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $5 350 за тройскую унцию.

    Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

    По данным на 00:28 по бакинскому времени 29 января, цена на драгметалл составляла $5 353,08 за тройскую унцию (+2,22%).

    По состоянию на 01:00 по бакинскому времени 29 января, стоимость золота ускорила рост до $5 382,52 за унцию (+2,69%).

    золото исторический максимум
    Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Последние новости

    04:21

    Стоимость фьючерса на золото превысила $5 600 за тройскую унцию - ОБНОВЛЕНО

    Финансы
    04:00

    СМИ: В Колумбии при крушении самолета погибли 15 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    03:40

    Рубио: США добиваются от Венесуэлы свертывания присутствия РФ, КНР и Ирана

    Другие страны
    03:08

    Гурбан Гурбанов: "Карабах" заслужил выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    02:36

    Аббас Арагчи: Ядерное соглашение должно быть взаимовыгодным и равноправным

    В регионе
    02:25
    Фото

    Лига чемпионов: Манчестер Сити побеждает Галатасарай, Реал Мадрид уступает Бенфике

    Футбол
    02:06

    Лига чемпионов: Определились возможные соперники "Карабаха" в плей-офф

    Футбол
    02:02

    Лига чемпионов: "Карабах" проиграл "Ливерпулю", но прошел в плей-офф - ОБНОВЛЕНО - 9

    Футбол
    01:04

    Фергюс Олд: Горжусь тем, что азербайджанский футбол вышел на такой уровень

    Футбол
    Лента новостей