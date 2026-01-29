Стоимость фьючерса на золото превысила $5 600 за тройскую унцию - ОБНОВЛЕНО

Стоимость февральского фьючерса на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) снова обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $5 600 за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

По данным на 03:39 по бакинскому времени, цена на драгметалл составляла $5 626,80 за тройскую унцию (+7,35%). По состоянию на 03:48 по бакинскому времени, стоимость золота замедлила рост до $5 544,06 за унцию (+5,77%).

В начале суток фьючерс на золото уже обновлял исторический максимум, превысив стоимость $5 400. Таким образом, разница между пиковыми показателями цены драгметалла за эту ночь составляет уже более $200.

02:57

Стоимость февральского фьючерса на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $5 350 за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

По данным на 00:28 по бакинскому времени 29 января, цена на драгметалл составляла $5 353,08 за тройскую унцию (+2,22%).

По состоянию на 01:00 по бакинскому времени 29 января, стоимость золота ускорила рост до $5 382,52 за унцию (+2,69%).