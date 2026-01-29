Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Гурбан Гурбанов: Карабах заслужил выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

    Команда "Карабах" заслужила выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

    Как передает Report, об этом заявил главный тренер клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов.

    Специалист поделился своими впечатлениями о выездном матче VIII тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля":

    "Мы не хотели бы проигрывать с таким счетом, испытываем чувство сожаления. Тем не менее, поздравляю своих подопечных. В проведенных восьми матчах мы шли на большие риски и играли в сложных условиях. Наша команда заслуживала выхода в плей-офф. В этом матче мы могли выступить лучше. Это не была наша игра. После матча мы поговорили с игроками в раздевалке. Они также отметили, что могли показать лучшую игру. Будьте уверены, если мы снова сыграем с "Ливерпулем", произведем более сильное впечатление. Тем не менее, мы достойно вошли в первую двадцатку основных этапов. Поздравляю азербайджанский народ".

    Он также оценил потенциальных соперников "Карабаха" в плей-офф:

    "У команд ПСЖ и "Ньюкасла" есть свои характерные стили игры. Независимо от соперника, мы будем тщательно готовиться к этим матчам".

    Отметим, что матч "Ливерпуль" - "Карабах" завершился победой хозяев со счетом 6:0. Завершив групповой этап Лиги чемпионов с 10 очками на 22-м месте, "кавалеры" впервые в истории вышли в плей-офф.

