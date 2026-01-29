Аббас Арагчи: Ядерное соглашение должно быть взаимовыгодным и равноправным

Иран готов к соглашению, которое обеспечит право на мирные ядерные технологии и исключит создание ядерного оружия.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчинаписал на своей странице в соцсети X.

А. Арагчи подчеркнул, что Иран всегда приветствовал взаимовыгодное, справедливое и равноправное ядерное соглашение. "Это соглашение должно базироваться на принципе равенства, исключать давление, угрозы и запугивание, гарантировать право Ирана на мирные ядерные технологии и предотвращать приобретение ядерного оружия", - написал министр.

Он отметил, что доктрина безопасности Ирана не включает массовое уничтожение и страна никогда не пыталась создать такие виды оружия.

Министр также заявил, что Иран готов немедленно и решительно ответить на любую агрессию против страны.