Аббас Арагчи: Ядерное соглашение должно быть взаимовыгодным и равноправным

    Иран готов к соглашению, которое обеспечит право на мирные ядерные технологии и исключит создание ядерного оружия.

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчинаписал на своей странице в соцсети X.

    А. Арагчи подчеркнул, что Иран всегда приветствовал взаимовыгодное, справедливое и равноправное ядерное соглашение. "Это соглашение должно базироваться на принципе равенства, исключать давление, угрозы и запугивание, гарантировать право Ирана на мирные ядерные технологии и предотвращать приобретение ядерного оружия", - написал министр.

    Он отметил, что доктрина безопасности Ирана не включает массовое уничтожение и страна никогда не пыталась создать такие виды оружия.

    Министр также заявил, что Иран готов немедленно и решительно ответить на любую агрессию против страны.

